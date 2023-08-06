На Хмельнитчине прогремели взрывы: работает ПВО
Воскресенье, 6 августа 2023, 01:37
В Хмельницком и Хмельницкой области ночью 6 августа прогремела серия взрывов, работают силы противовоздушной обороны.
Источник: "Суспільне" в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram, Хмельницкая областная военная администрация в Telegram
Детали: О зыках взрывов в Хмельницком "Суспільне" сообщило около часа ночи.
Около 01:25 издание сообщило, что звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области.
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Информацию о серии взрывов в области подтвердила Хмельницкая ОВА. Там сообщили, что работает ПВО.
Перед тем Воздушные силы предупредили, что есть угроза применения россиянами "Шахедов" в Хмельницкой области.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 5 августа в Хмельницкой и Житомирской областях во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным Воздушных сил, россияне совершили атаку ракетами "Кинжал".
- В результате ракетного удара россиян 5 августа в одной из громад Хмельницкой области подверглись разрушениям несколько жилых домов, учреждение культуры, автовокзал и коммерческое помещение, пострадавших нет.