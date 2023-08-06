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В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 02:35
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Иллюстративное фото ОВА

В городе Запорожье и Запорожском районе ночью 6 августа раздались звуки взрывов.

Источник: "Суспільне" в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Около 02:25 "Суспільне" сообщило, что в Запорожье и Запорожском районе слышны звуки взрывов.

Перед тем воздушники призвали жителей Запорожья срочно пройти в укрытие.

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В области объявлена воздушная тревога.

Напомним: В Хмельницком и Хмельницкой области ночью 6 августа прогремела серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьвзрыв
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