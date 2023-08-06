Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 02:35
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Иллюстративное фото ОВА

В городе Запорожье и Запорожском районе ночью 6 августа раздались звуки взрывов.

Источник: "Суспільне" в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Около 02:25 "Суспільне" сообщило, что в Запорожье и Запорожском районе слышны звуки взрывов.

Перед тем воздушники призвали жителей Запорожья срочно пройти в укрытие.

В области объявлена воздушная тревога.

Напомним: В Хмельницком и Хмельницкой области ночью 6 августа прогремела серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Запорожье
Россияне били по "Мотор Сичи" и по Хмельницкой области – Зеленский
Россияне ударили по окрестностям Запорожья
ISW объяснил, зачем Герасимов показался в командном пункте на оккупированном Запорожье
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: