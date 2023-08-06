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Силы ПВО уничтожили вечером и ночью 30 крылатых ракет и 27 "Шахедов"

"Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 07:53
Силы ПВО уничтожили вечером и ночью 30 крылатых ракет и 27 Шахедов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTYIMAGES

Силы противовоздушной обороны, отражая атаки россиян с вечера 5-го по утро 6-го августа, уничтожили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131". В общем враг применил для воздушного нападения 70 средств.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "В первой волне атаки вечером 5-го августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" информацию не обнародуем.

В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" - из акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555".

Детали: Отмечается, что всего с вечера 5-го по утро 6-го августа враг применил 70 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной уничтожено 13 крылатых ракет "Калибр", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

 

Напомним: С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Воздушные силы ВСУ уничтожили более 3,5 тысячи вражеских воздушных целей, в том числе 350 самолетов и вертолетов и более 2 тысяч беспилотников.

Темы: Воздушные силы ВСУПВО
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