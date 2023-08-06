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Новая ракетная атака России: Кулеба призвает вооружить украинцев самолетами F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 08:39
Новая ракетная атака России: Кулеба призвает вооружить украинцев самолетами F-16
фото: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после нового ракетного обстрела России призвал предоставить Украине самолеты F-16.

Источник: Кулеба в Twitter, "Европейская правда"

Детали: По мнению главы внешнеполитического ведомства, Россия не остановится, пока ее не остановят.

Прямая речь Кулебы: "Международное сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и прочного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо, и реализовать украинскую "формулу мира".

Предыстория: Силы противовоздушной обороны, отражая атаки россиян с вечера 5-го по утро 6-го августа, уничтожили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА Shahed.

В целом враг применил для воздушного нападения 70 средств.

Темы: авиаПВОВоздушные силы ВСУвойна
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