Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новая ракетная атака России: Кулеба призвает вооружить украинцев самолетами F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 08:39
Новая ракетная атака России: Кулеба призвает вооружить украинцев самолетами F-16
фото: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после нового ракетного обстрела России призвал предоставить Украине самолеты F-16.

Источник: Кулеба в Twitter, "Европейская правда"

Детали: По мнению главы внешнеполитического ведомства, Россия не остановится, пока ее не остановят.

Прямая речь Кулебы: "Международное сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и прочного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо, и реализовать украинскую "формулу мира".

Реклама:

Предыстория: Силы противовоздушной обороны, отражая атаки россиян с вечера 5-го по утро 6-го августа, уничтожили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА Shahed.

В целом враг применил для воздушного нападения 70 средств.

Темы: авиаПВОВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 12:36, фотоВраг нанес ракетный удар по Запорожью

Фридману подготовили подозрение в легализации средств

фотоВоенные почти год строили дом своего начальника, получая зарплату с "фронта" – ГБР

видео"Армия дронов" отправляет на фронт 270 украинских "Вампиров"

WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом

фото, обновленоГетманцев заявил о покушении на заместителя главы налоговой службы. МВД подтвердило

Все новости...
авиа
В России взлетели 7 бомбардировщиков Ту-95 – ОК "Юг"
Lufthansa фиксирует рекордные прибыли на фоне роста цен на билеты
Российские бомбардировщики сели в Энгельсе − ПС
Последние новости
14:06
видеоИз Москва-Сити экстренно эвакуировали людей: что случилось
14:03
Адвокаты Трампа просят отложить рассмотрение дела на полтора года
13:31
В Украине растет количество уголовных дел по порно, большинство - контент с детьми
13:29
фото На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных
13:28
В Киеве ввели тепловой режим
13:27
Теперь по матери: в Киеве 16-летняя девушка полностью изменила свое ФИО
13:23
Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года   
13:22
обновленоУгроза "Кинжалов": по всей Украине объявляли тревогу
13:20
обновлено от 12:36, фотоВраг нанес ракетный удар по Запорожью
13:18
Россия ночью ударила по Камышевахе на Запорожье, разрушено учебное заведение
Все новости...
Реклама: