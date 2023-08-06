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Ракеты, которые летели со стороны Беларуси, могли быть запущены из Тамбова - Игнат

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 августа 2023, 11:20
Ракеты, которые летели со стороны Беларуси, могли быть запущены из Тамбова - Игнат
фото: УП

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что через территорию Беларуси, могли быть запущены из российского Тамбова.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Возможно, был пуск из района Тамбова (РФ) с МиГ-31.

И пролет мог быть через территорию Беларуси. Эта информация сейчас уточняется.

Но был замечен пролет воздушных целей именно через территорию этого государства.

В принципе это происходило не впервые, поэтому ничего удивительного нет".

Предыстория: Силы противовоздушной обороны, отражая атаки россиян с вечера 5-го по утро 6-го августа, уничтожили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА Shahed.

В целом враг применил для воздушного нападения 70 средств.

Темы: Воздушные силы ВСУБеларусьракетный удар
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