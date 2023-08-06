Ракеты, которые летели со стороны Беларуси, могли быть запущены из Тамбова - Игнат
Воскресенье, 6 августа 2023, 11:20
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что через территорию Беларуси, могли быть запущены из российского Тамбова.
Источник: Игнат в эфире телемарафона
Прямая речь Игната: "Возможно, был пуск из района Тамбова (РФ) с МиГ-31.
И пролет мог быть через территорию Беларуси. Эта информация сейчас уточняется.
Но был замечен пролет воздушных целей именно через территорию этого государства.
В принципе это происходило не впервые, поэтому ничего удивительного нет".
Предыстория: Силы противовоздушной обороны, отражая атаки россиян с вечера 5-го по утро 6-го августа, уничтожили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА Shahed.
В целом враг применил для воздушного нападения 70 средств.