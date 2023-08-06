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Песков открестился от заявления, что Путин наберет более 90% голосов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 августа 2023, 19:12
Песков открестился от заявления, что Путин наберет более 90% голосов
Владимир Путин, фото Getty Images

The New York Times, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина переизберут на президентских выборах в следующем году с результатом более 90% голосов. Позже Песков заявил, что его неправильно поняли.

Источник: Песков в комментарии The New York Times и ТАСС

Прямая речь: "Наши президентские выборы – это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов".

Детали: The New York Times, ссылаясь на результаты опроса "Левада-центра", отмечает, что популярность Путина упала единственный раз в сентябре прошлого года, когда в РФ была объявлена частичная мобилизация.

По словам директора "Левада-центра" Дениса Волкова, тогда падение поддержки Путина было самым большим за 30 лет опросов – примерно з 80% до 50%.

С тех пор уровень поддержки Путина вернулся примерно к 80%, насколько можно доверять опросам в нынешних условиях, пишет издание.

Обновлено: Позже Песков в комментарии ТАСС заявил, что журналист The New York Times неправильно интерпретировал его слова, написав, что Путин наберет в 2024 году более чем 90% голосов.

"Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи", - сказал Песков. Он добавил, что действительно встречался и разговаривал с данным журналистом, и один из вопросов касался выборов.

"И ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом", - заявил пресс-секретарь.

Что предшествовало: Как писала в июле "Медуза", в Кремле решили, что на выборах 2024 года российский диктатор Владимир Путин должен набрать более 80%.

Темы: ПутинРосcиявиборы
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