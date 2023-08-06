Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле заявили, что претендуют только на ту территорию Украины, которую записали в конституцию

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 августа 2023, 17:55
В Кремле заявили, что претендуют только на ту территорию Украины, которую записали в конституцию
Дмитрий Песков и Владимир Путин, фото Getty Images

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые она уже незаконно записала в свою конституцию.

Источник: Песков в комментарии The New York Times

Детали: Журналист спросил Пескова, стремится ли Россия к захвату новой украинской территории, помимо четырех "аннексированных" областей.

"Нет. Мы просто хотим контролировать всю территорию, которая теперь записана в нашей конституции как наша", – ответил пресс-секретарь Владимира Путина.

Реклама:

Он также заявил, что в настоящее время "нет оснований" для мирного соглашения с Украиной.

"Мы будем продолжать операцию (войну – ред.) в обозримом будущем", – заявил Песков.

Справка: С 2014 года Россия проводила гибридную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В феврале 2022 года РФ начала открытое полномасштабное вторжение, захватив также часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Также в начале полномасштабного вторжения российские войска оккупировали часть Черниговской и Киевской областей, но впоследствии вынуждены были отступить, как позже и с большей части Харьковщины и с части Херсонщины.

ВИДЕО ДНЯ

5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Таким образом, оккупированный Крым и эти территории РФ безосновательно считает частью своей страны. При этом Россия также до сих пор контролирует небольшую часть Харьковской области, которую не записывала в свою конституцию.

Темы: Росcиявойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский анонсировал "мощные вещи" ко Дню Независимости

Россия, Турция и Катар готовят новое трехстороннее "зерновое соглашение" – Bild

фотоЗадержали чиновницу военкомата: обещала за $1 тысячу отмазать от повестки

НАПК выявило признаки коррупции секретаря Запорожского горсовета на более чем 9 миллионов гривен

фотоБизнесмены перед вторжением продали для ВСУ бракованные мины по контракту на 270 млн грн

обновлено от 12:36, фотоВраг нанес ракетный удар по Запорожью

Все новости...
Росcия
Песков открестился от заявления, что Путин наберет более 90% голосов
На границе с РФ заработал пункт пропуска: можно вернуться с оккупированных территорий
Московский "Внуково" закрыли – в Москве заявляют о БПЛА
Последние новости
23:14
Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку Украине F-16 – Резников
23:09
фотоВ Венгрии открылся завод Rheinmetall, где будут производить современные БМП
22:56
видеоШольц под аплодисменты и свист ультраправых защищал свою политику по поддержке Украины
22:45
Экономические новости 18 августа: подозрение Фридману, снижение капитальных инвестиций
22:33
видеоСухопутные войска показали, как уничтожают вражеские пушки на Бахмутском направлении
22:20
В Болгарии не исключили столкновения России с НАТО в Черном море
22:02
Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X
21:56
видеоЗеленский анонсировал "мощные вещи" ко Дню Независимости
21:43
В Крыму железнодорожников привлекли к шпионажу за пассажирами - партизаны
21:40
видеоВ Софии произошли столкновения возле памятника советской армии
Все новости...
Реклама: