В Кремле заявили, что претендуют только на ту территорию Украины, которую записали в конституцию

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые она уже незаконно записала в свою конституцию.

Источник: Песков в комментарии The New York Times

Детали: Журналист спросил Пескова, стремится ли Россия к захвату новой украинской территории, помимо четырех "аннексированных" областей.

"Нет. Мы просто хотим контролировать всю территорию, которая теперь записана в нашей конституции как наша", – ответил пресс-секретарь Владимира Путина.

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Он также заявил, что в настоящее время "нет оснований" для мирного соглашения с Украиной.

"Мы будем продолжать операцию (войну – ред.) в обозримом будущем", – заявил Песков.

Справка: С 2014 года Россия проводила гибридную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В феврале 2022 года РФ начала открытое полномасштабное вторжение, захватив также часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Также в начале полномасштабного вторжения российские войска оккупировали часть Черниговской и Киевской областей, но впоследствии вынуждены были отступить, как позже и с большей части Харьковщины и с части Херсонщины.

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5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Таким образом, оккупированный Крым и эти территории РФ безосновательно считает частью своей страны. При этом Россия также до сих пор контролирует небольшую часть Харьковской области, которую не записывала в свою конституцию.