В ВСУ подтвердили поражение двух мостов на оккупированной территории

Повреждения на Чонгарском мосту 6 августа, фото из Telegram коллаборанта Владимира Сальдо

Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило удары по Чонгарскому и Геническому автомобильным мостам.

Источник: Стратком ВСУ

Дословно: "Около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов – Чонгарский и Генический автомобильные мосты".

Что предшествовало: В воскресенье оккупанты заявили об атаке ВСУ на Чонгарский мост, соединяющий оккупированный Крым с Херсонской областью.

Также гауляйтер Херсонськой области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.