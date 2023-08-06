В ВСУ подтвердили поражение двух мостов на оккупированной территории
Воскресенье, 6 августа 2023, 20:11
Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило удары по Чонгарскому и Геническому автомобильным мостам.
Источник: Стратком ВСУ
Дословно: "Около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов – Чонгарский и Генический автомобильные мосты".
Что предшествовало: В воскресенье оккупанты заявили об атаке ВСУ на Чонгарский мост, соединяющий оккупированный Крым с Херсонской областью.
Также гауляйтер Херсонськой области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.