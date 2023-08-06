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В ВСУ подтвердили поражение двух мостов на оккупированной территории

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 августа 2023, 20:11
В ВСУ подтвердили поражение двух мостов на оккупированной территории
Повреждения на Чонгарском мосту 6 августа, фото из Telegram коллаборанта Владимира Сальдо

Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило удары по Чонгарскому и Геническому автомобильным мостам.

Источник: Стратком ВСУ

Дословно: "Около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов – Чонгарский и Генический автомобильные мосты".

Что предшествовало: В воскресенье оккупанты заявили об атаке ВСУ на Чонгарский мост, соединяющий оккупированный Крым с Херсонской областью.

Также гауляйтер Херсонськой области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.

Темы: Вооруженные силывойнаоккупациядороги
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