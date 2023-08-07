Цукерберг предложил дату боя с Маском
Понедельник, 7 августа 2023, 06:36
Генеральным директор Meta Марк Цукерберг заявил, что готов провести бой с основателем Space X и Tesla, а также владельцем социальной платформы Х (ранее известной как Twitter) Илоном Маском 26 августа.
Источник: Цукерберг в Threads
Детали: Цукерберг отметил, что предложил Маску провести бой 26 августа, но не получил подтверждения от оппонента.
Что предшествовало: Маск заявил, что предложенный им бой в клетке с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X.
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Предыстория:
Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг согласились встретиться в поединке в Лас Вегасе в октагоне – клетке для боев.
История с дракой началась с того, что Meta начала создавать конкурента Twitter. Когда это стало известно, Маск начал дразнить Цукерберга в Twitter.
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