Цукерберг предложил дату боя с Маском

Генеральным директор Meta Марк Цукерберг заявил, что готов провести бой с основателем Space X и Tesla, а также владельцем социальной платформы Х (ранее известной как Twitter) Илоном Маском 26 августа.

Источник: Цукерберг в Threads

Детали: Цукерберг отметил, что предложил Маску провести бой 26 августа, но не получил подтверждения от оппонента.

Что предшествовало: Маск заявил, что предложенный им бой в клетке с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X.

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Предыстория:

Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг согласились встретиться в поединке в Лас Вегасе в октагоне – клетке для боев.

История с дракой началась с того, что Meta начала создавать конкурента Twitter. Когда это стало известно, Маск начал дразнить Цукерберга в Twitter.