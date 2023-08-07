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Ермак о саммитах мира и переговорах: Россию нужно будет привлекать при окончании войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 17:07
Ермак о саммитах мира и переговорах: Россию нужно будет привлекать при окончании войны
Андрей Ермак, фото Офиса президента

После встречи в Саудовской Аравии, состоявшейся в эти выходные, Украина планирует провести два ключевых саммита по "формуле мира", а Россию к переговорам привлекут на этапе окончания войны.

Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время общения с журналистами в Киеве в понедельник, "Европейская правда"

Прямая речь Ермака: "Первый саммит – учредительный, на нем участники должны утвердить за основу "формулу мира" Зеленского из 10 пунктов… Второй саммит, итоговый, должен будет зафиксировать завершение войны".

Детали: По словам Ермака, в промежутке должно пройти несколько саммитов по направлениям – по каждому из пунктов "формулы мира" президента Владимира Зеленского, где будут разработаны пути их выполнения.

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Ермак намекнул, что финальный саммит может предусматривать участие России.

В ОП рассчитывают на капитуляцию России к тому времени, а также на присутствие партнеров Киева на переговорах с РФ, сказал заместитель Ермака Игорь Жовква.

Прямая речь Ермака: "Мы не обсуждали в Джидде какие-либо сроки возможных переговоров с Россией... Но на момент окончания войны необходимо будет привлекать (речь шла о привлечении государства-агрессора – ред.)".

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Детали: Ермак подчеркнул, что без выполнения пункта о выводе войск Россией из Украины этот план невозможен.

"И нас в этом поддержали… В частности, представитель Германии четко сказал: мы не можем допустить даже мысли о замороженном конфликте и о том, что не будут выведены войска", – сказал руководитель Офиса президента Украины.

Этому предшествовало: В МИД РФ возмутились, что Россию не пригласили на встречу в Джидде (Саудовская Аравия): "Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости".

Предыстория: 

  • В Офисе президента Украины рассказали, что по результатам встречи в Саудовской Аравии по реализации украинской "формулы мира" 5-6 августа большинство государств-участников определились, как сделают свой вклад. Также отметили, что стран-участниц оказалось втрое больше, чем на первой такой встрече в Копенгагене.
  • В Джидде участники достигли понимания относительно того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верховенства Устава ООН должны быть в основе любого мирного соглашения.

Знать больше: 10 шагов к переговорам о мире с РФ. "Формула мира" от Зеленского на саммите G20

Темы: переговорыформула мираРосcияАндрей Ермак
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