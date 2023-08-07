Россия отреагировала на встречу в Джидде: обиделась, что без нее
МИД России прокомментировал результаты встречи в городе Джидда Саудовской Аравии по украинской "формуле мира", указав, что Кремль не воспринимает любые переговоры без участия страны-агрессора и хочет, чтобы Украина прекратила сопротивление российскому вторжению.
Источник: пропагандисты "РИА "Новости" со ссылкой на спикера МИД Марии Захаровой, ВВС
Прямая речь Захаровой: "Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки (так в России называют ответные удары ВСУ - ред.), а его западные спонсоры - накачку ВСУ вооружениями".
Детали: Россию не удовлетворяет ни один из 10 пунктов "формулы мира", потому что они как будто не направлены на то, чтобы Россия прекратила войну. В Кремле рассматривают "формулу мира" как "бессмысленный ультиматум России, направленный на затягивание боевых действий".
Также Кремль обиделся из-за того, что саму Россию не позвали на саммит. "Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости", - заявила Захарова.
Предыстория:
- В выходные 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась встреча советников лидеров государств по украинской "формуле мира", на ней были представлены 42 страны. Ожидалось, что страны распределят между собой ответственность по отдельным пунктам украинской "формулы".
- По словам главы ОФиса президента Андрея Ермака, она стала шагом к реализации мирных инициатив, предложенных Украиной.
- В Джидде украинская делегация также провела ряд двусторонних встреч с обсуждением деталей реализации мирных инициатив.
- Европейские чиновники назвали контруктивным участие Китая во встрече советников лидеров государств по украинской "формуле мира" в Джидде.
- В рамках встречи в Джидде руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречи с руководителями более 30 делегаций.