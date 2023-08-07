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Россия отреагировала на встречу в Джидде: обиделась, что без нее

Станислав ПогориловПонедельник, 7 августа 2023, 15:07
Россия отреагировала на встречу в Джидде: обиделась, что без нее
Фото: Getty Images

МИД России прокомментировал результаты встречи в городе Джидда Саудовской Аравии по украинской "формуле мира", указав, что Кремль не воспринимает любые переговоры без участия страны-агрессора и хочет, чтобы Украина прекратила сопротивление российскому вторжению.

Источник: пропагандисты "РИА "Новости" со ссылкой на спикера МИД Марии Захаровой, ВВС

Прямая речь Захаровой: "Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки (так в России называют ответные удары ВСУ - ред.), а его западные спонсоры - накачку ВСУ вооружениями".

Детали: Россию не удовлетворяет ни один из 10 пунктов "формулы мира", потому что они как будто не направлены на то, чтобы Россия прекратила войну. В Кремле рассматривают "формулу мира" как "бессмысленный ультиматум России, направленный на затягивание боевых действий".

Также Кремль обиделся из-за того, что саму Россию не позвали на саммит. "Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости", - заявила Захарова.

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Темы: РосcиямирвойнаУкраина
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