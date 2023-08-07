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РФ ударила ракетами по Покровску: повреждены многоэтажки, есть погибший

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 7 августа 2023, 20:27
РФ ударила ракетами по Покровску: повреждены многоэтажки, есть погибший
Фото из телеграмм Кириленко

Российские войска нанесли ракетный удар по центру города Покровск Донецкой области - повреждены многоэтажки, есть по меньшей мере один погибший.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте - спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасение людей". 

Детали: Зеленский призвал остановить российский террор и заверил, что Россия будет отвечать за свои преступления.

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Обновлено: Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о, по предварительным данным, одном погибшем и 7 раненых в результате ракетной атаки на Прокровск.

Прямая речь: "Россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Повредили 9-ти и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания.

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Внимание! Сохраняется угроза повторных атак! Настоятельная просьба к гражданским - спуститься в укрытие".

 
фото з телеграм Кириленка

Глава ОП Андрей Ермак сообщает о двух погибших - мужчина и женщина. Четырех раненых забрала скорая. Также, по его словам, враг нанес два ракетных удара именно по жилому дому.

Исправлено: Позже Ермак в Telegram исправил, что подтверждена гибель одного человека.

Кириленко опубликовал фото центра города:

 
 
 

Темы: ЗеленскийДонецкая областьракетный ударжертвы
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