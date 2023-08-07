Россияне сбросили бомбы на Харьковскую область: 2 погибших, 7 раненых, в том числе спасатели

Российские войска сбросили управляемые авиабомбы на село в Харьковской области - двое гражданских погибли, 7 человек получили ранения, среди них двое спасателей, которые попали под повторный обстрел.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Около 19:45 оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района.

По предварительным данным медиков экстренной помощи, 2 гражданских погибли - женщина около 45 лет и мужчина около 60 лет.

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Госпитализировали в лечебные учреждения 2 женщин и 2 мужчин. Еще одна женщина 62 лет получила медицинскую помощь на месте.

Под повторный обстрел оккупантов попали спасатели. Пострадали двое сотрудников ГСЧС, их госпитализировали в медицинское учреждение".

Детали: В результате атаки разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары. Экстренные службы работают на месте и ликвидируют последствия.