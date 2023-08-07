Оккупанты били по Покровску "Искандерами" - Зеленский

Российские оккупанты вечером ударили по жилым домам в Покровске ракетами "Искандер".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сейчас продолжается спасательная операция в Покровске после российских ракетных ударов. Ракеты Искандер против обычных жилых домов".

Детали: Также Зеленский сообщил, что погибшим в результате повторного удара по городу сотрудником ГСЧС является полковник Андрей Омельченко - заместитель начальника ГСЧС Донецкой области.

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Прямая речь: "Хочу отдельно отметить сегодня спасателей. Наших работников ГСЧС. Тех, кто в разных городах Украины работает ради жизни. Ради того, чтобы российский террор проигрывал, потому что жизнь спасается. Работники ГСЧС Херсонской области: сержант службы гражданской защиты Виталий Мурзенко и лейтенант службы гражданской защиты Владимир Явтушенко.

Работники ГСЧС нашей Харьковщины: мастер-сержант службы гражданской защиты Сергей Гладкий и полковник службы гражданской защиты Андрей Соляников. Работники ГСЧС Днепропетровщины: сержант службы гражданской защиты Константин Потурайко и капитан службы гражданской защиты Виталий Денисенко. Все неоднократно принимали участие - непосредственное участие - в ликвидации последствий ударов террористов, в спасении жизни наших людей. И, конечно, все работники ГСЧС Донецкой и Луганской областей, Запорожья, Одесской области. Я благодарю весь коллектив ГСЧС Украины!"

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