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Ракетный удар по Покровску: 7 погибших, около 30 раненых, в том числе спасатели и полицейские

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 7 августа 2023, 23:50
Ракетный удар по Покровску: 7 погибших, около 30 раненых, в том числе спасатели и полицейские
Фото из телеграмм главы ова павла кириленко

В результате российского ракетного удара по жилым домам в центре Покровска погибли 7 человек, еще около 30 получили ранения. В частности, среди погибших есть заместитель начальника ГСЧС области, среди пострадавших есть полицейские, спасатели и ребенок.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, глава ГСЧС Сергей Крук в TelegramСуспильне со ссылкой на комментарий начальника Покровской МВА Сергея Добряка

Прямая речь Клименко: "5 погибших и 18 раненых - последствия двух ударов по жилым домам в Покровске. По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лиц.

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателей, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям

Поисково-спасательные работы продолжаются. Разбираем завалы, спасаем людей от российского террора.

Детали: Глава ГСЧС Сергей Крук подтвердил гибель сотрудника службы спасения. По его словам, ранены еще 5 спасателей.

Позже Зеленский сообщил, что погибшим в результате повторного удара по городу сотрудником ГСЧС является полковник Андрей Омельченко

Обновлено: Клименко сообщил, что по состоянию на 21:50 количество раненых возросло до 31, из них 19 сотрудников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок. Продолжается разбор завалов.

Кириленко сообщил, что по состоянию на 22:00 поступила информация о 5 погибших и 14 раненых гражданских (среди раненых 11-летний ребенок). Кроме того, известно о двух погибших работниках ГСЧС и одном военном. Ранены 9 полицейских, работник местной администрации и военный.

Суспильне со ссылкой на комментарий начальника Покровской МВА Сергея Добряка сообщает о 7 погибших и 27 раненых. Раненые направлены в местную больницу, двое в тяжелом состоянии направлены в Днепр. Разбор завалов временно приостановили.

Предыстория:

  • Вечером российские войска нанесли ракетный удар по центру города Покровск Донецкой области, сообщалось о повреждении многоэтажек, 1 погибшего и 7 раненых.

Темы: ГСЧСДонецкая областьракетный ударжертвы
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