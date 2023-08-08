В России представили переписанный учебник истории с ложью о войне в Украине

В Москве показали новые учебники по истории, в которых полностью переписали разделы, начиная с 1970-х годов, а также добавили новый – о войне в Украине, которую традиционно называют "специальной военной операцией".

Источник: российское издание РБК

Детали: Помощник президента РФ Владимир Мединский, который является соавтором учебника, заявил, что учебник для старшеклассников будет носить статус единого госучебника по истории.

"По большому счету, это первый подобный учебник после распада СССР", – сказал он.

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Как пишет РБК, в новом учебнике полностью переработан и переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел о войне России против Украины.

В частности, российская пропаганда прописала следующие главные тезисы раздела о вторжении РФ в Украину, так называемой "специальной военной операции":

В начале XXI века, как говорится в учебнике, Россия "исходила из того, что холодная война осталась позади", а будущее – за развитием "добрососедских отношений с США и Западом". Однако "усиление" России в начале 2000-х США не устраивало, отмечают авторы учебника.

"Идеей фикс Запада стала дестабилизация положения внутри России. Сначала – по периметру ее границ. Ради этого в бывших республиках СССР спонсировалась откровенная русофобия. Далее по плану - втягивание России в череду конфликтов и "цветных революций", разбалансировка ее экономики и смена власти на подконтрольную. Конечная цель не особо скрывается: это расчленение России и контроль над ее ресурсами", – пишут авторы учебника. На роль "главного тарана" против России США и НАТО стали готовить Украину.

"Несколько поколений в Украине, начиная с 1990-х годов, воспитывались в неприязни к России, на неонацистских идеях", – говорится в тексте. При этом авторы подчеркивают, что "украинский неонацизм" – не прямое повторение немецкого национал-социализма 1920-1940-х годов, а "озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством".

"Сегодня любое инакомыслие в Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, а все русское объявлено враждебным", - так начинается параграф под названием "Украина - ультранационалистическое государство". Описывая приход к такому режиму, авторы указывают, что началось это с "тотального сноса памятников, связанных с СССР", а затем уничтожали все, что так или иначе "связано с Россией". Независимость Украины в этом же параграфе называется "так называемой".

Технологии по созданию "украинофильского движения" и идеи "антимосковской Руси" были впервые опробованы в XIX веке в австрийской Галичине (центр – Львов), чтобы удержать в Австрии славян, исторически и культурно тяготевших к России, доказав им, что они – "не русские, а отдельный народ". На австрийских землях впервые зазвучали требования устранить "москалей" и "московитский язык" из общественной жизни, утверждают авторы.

Целью войны России против Украины в учебнике названа "защита Донбасса и упреждающее обеспечение безопасности России". В нем также говорится, что "Запад завалил украинский режим деньгами и оружием", а против "России ввел незаконные санкции".

В параграфе "Россия - страна героев" авторы пишут, что Донбасс "девять лет поливается кровью". "Жителей Донбасса назвали "террористами" за то, что они хотели остаться русскими", - указано в тексте. Русскими людьми называются "и великороссы, и татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры".

"СВО сплотила наше общество, людей всех возрастов и профессий, – говорится в учебнике, – Поддержка людей выразилась в сборе подарков для военнослужащих, гуманитарной помощи жителям новых регионов, в настоящем культе гордости за бойцов СВО". При этом российским военным, как утверждают авторы учебника, "противостоит идеологически прокачанная, оснащенная оружием НАТО, подготовленная по их стандартам армия ВСУ, которая пополняется зарубежными наемниками и инструкторами".

Описывая тактику НАТО, авторы учебника отмечают, что "армия ВСУ оборудовала боевые позиции внутри жилых кварталов и не позволяла местным жителям их покинуть", используя "собственных граждан как "живой щит". Такую стратегию в учебнике называют "изуверской" и отмечают, что ранее на своей территории ее не использовала ни одна армия мира". Завершая это описание, авторы учебника обращаются к старшеклассникам так: "Сделайте из "новой военной тактики Украины" выводы сами".

Введенные после начала военных действий санкции против России авторы учебника называют "абсолютно незаконными" и "беспрецедентными по масштабу". Кроме того, США в учебнике называют "главным бенефициаром украинского конфликта".

Отдельный абзац в посвященном войне разделе учебника – о фейках: "Узнавая в Интернете любую информацию о том, что происходит в Украине сейчас, помните: мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером". Авторы призывают школьников "быть бдительными" и "думать, почему, зачем и за что "отрабатывают новости" те или иные "оппозиционеры".

Еще один абзац посвящен иноагентам. В нем школьникам объясняют, что означает приписка "иноагент", которую "иногда" можно увидеть в публикации напротив фамилии того или иного человека. "Согласно законодательству России, если лицо занимается активной общественной деятельностью и получает за это деньги из-за рубежа, оно обязано регистрироваться как иностранный агент".

Российское издание отмечает, что в целом авторы учебника часто прибегают не к изложению материала, а к призывам и прямым обращениям к читателю. Одно из них гласит: "После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия – поистине страна возможностей".

Новый учебник, переписанный за 5 месяцев, должны получить 650 тыс. российских школьников.