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Количество пострадавших в результате ракетной атаки в Покровске возросло до 57

Ольга ГлущенкоВторник, 8 августа 2023, 01:38
Количество пострадавших в результате ракетной атаки в Покровске возросло до 57
последствия ракетного удара в Покровске, фото МВД

В Покровске после российского ракетного удара по жилым домам в центре города количество раненых и травмированных достигло 57 человек.

Источник: начальник Покровской военной администрации Сергей Добряк, цитирует Суспільне

Прямая речь: "По состоянию на 0:30 количество раненых и травмированных увеличилось до 57. Число погибших остается неизменным. Их семь. Начался разбор завалов".

Что предшествовало: В результате российского ракетного удара по жилым домам в центре Покровска погибли 7 человек, еще около 30 получили ранения. В частности, среди погибших есть заместитель начальника ГСЧС области, среди пострадавших есть полицейские, спасатели и ребенок.

Темы: ракетный ударДонецкая область
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