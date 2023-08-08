Количество пострадавших в результате ракетной атаки в Покровске возросло до 57

В Покровске после российского ракетного удара по жилым домам в центре города количество раненых и травмированных достигло 57 человек.

Источник: начальник Покровской военной администрации Сергей Добряк, цитирует Суспільне

Прямая речь: "По состоянию на 0:30 количество раненых и травмированных увеличилось до 57. Число погибших остается неизменным. Их семь. Начался разбор завалов".

Что предшествовало: В результате российского ракетного удара по жилым домам в центре Покровска погибли 7 человек, еще около 30 получили ранения. В частности, среди погибших есть заместитель начальника ГСЧС области, среди пострадавших есть полицейские, спасатели и ребенок.

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