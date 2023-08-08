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В Беларуси строят новый палаточный городок для "вагнеровцев" – ЦНС

Валентина РоманенкоВторник, 8 августа 2023, 12:59
В Беларуси строят новый палаточный городок для вагнеровцев – ЦНС
ВАГНЕР, ФОТО: СПРОТИВ

В Беларуси началось строительство палаточного городка для "вагнеровцев" возле аэродрома Зябровка для размещения около 1000 наемников.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "По информации от подполья, на границе с Украиной, в населенном пункте Зябровка в Республике Беларусь, строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнер". В дальнейшем планируется их применение для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

В то же время сохраняется высокая вероятность применения "Вагнера" для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции РФ и РБ по давлению на страны населения Европы.

Цель такой кампании заключается в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "лишь бы на нас не напали"".

Детали: В ЦНС отмечают, что на первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброс в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

Что предшествовало: В Государственной пограничной службе отмечали, что Беларусь использует российских наемников "ЧВК Вагнер" для нагнетания ситуации, их же количество и месторасположение в РБ пока не представляют угрозы для Украины.

Темы: БеларусьВагнерпровокациивойна
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