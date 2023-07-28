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Пограничники о "вагнеровцах" в Беларуси: Нагнетают ситуацию

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 09:05
Пограничники о вагнеровцах в Беларуси: Нагнетают ситуацию
"Вагнеровцы" в Ростове-на-Дону в июне 2023 года. фото Getty Images

В Государственной пограничной службе отмечают, что Беларусь использует российских наемников "ЧВК Вагнер" для нагнетания ситуации, их же количество и месторасположение в РБ пока не представляют угрозы для Украины.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Детали: По словам Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, непосредственно по линии госграницы - спокойной.

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Пограничники не фиксируют вблизи границы какого-то перемещения техники или личного состава никаких подразделений, которые бы могли представлять угрозу для Украины.

Но конечно, пристальное внимание приковано к пребыванию российских наемников из частных военных компаний на территории РБ.

По данным ГПСУ, сейчас "вагнеровцев" на территории Белоруссии чуть более 5 тысяч и они находятся на значительном расстоянии от границы с Украиной.

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Прямая речь: "Однако подразделения разведки, в том числе разведки Госпогранслужбы продолжают отслеживать условия их пребывания, как они будут в дальнейшем привлечены, и насколько они будут представлять угрозу Украине.

Сейчас видим, что они больше нагнетают ситуацию, в том числе в отношении стран Европейского союза. Это такой один из факторов влияния, который они продолжают использовать".

Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, якобы бойцы "ЧВК Вагнер" его "напрягают", потому что хотят атаковать Польшу.

Темы: ВагнерБеларусьПограничная служба
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