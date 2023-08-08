На Бахмутском направлении ВСУ держат инициативу: уничтожили узел связи РФ и 65 оккупантов

На Бахмутском направлении украинские военные сохраняют за собой инициативу, несмотря на сильное сопротивление врага, в частности плотную работу тяжелой артиллерии РФ.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Бахмутское направление остается направлением, где наши Силы обороны держат инициативу. Враг отчаянно сопротивляется, в том числе используя все виды артиллерии - от минометов до реактивных систем залпового огня.

508 раз за эти сутки наносил удары по нашим позициям, 6 авианалетов, 16 боестолкновений произошло, в ходе которых уничтожено 65 оккупантов, 120 ранены и трое взяты в плен, также уничтожен вражеский танк, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", одна пушка "Мста-Б", полевой склад с боеприпасами и 5 грузовиков.

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Также, что символично (8 августа отмечается День украинских войск связи и кибербезопасности), был уничтожен вражеский узел связи".

Детали: По словам Череватого, украинские артиллеристы качеством и филигранностью выполнения задач перекрывают количественное преимущество артиллерийского оружия врага.