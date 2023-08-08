Минобороны РФ солгало об ударе по пункту управления в Покровске. В ВСУ прокомментировали

Через день после ракетного удара по мирным жителям Покровска Минобороны РФ соврало о поражении пункта управления объединенной группировки ВСУ „Хортица". В Силах обороны Украины отмечают, что это уже третье или четвертое "уничтожение".

Источник: официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, которого цитирует русская служба ВВС, заместитель командующего ОСУВ "Хортица", спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии УП

Детали: На следующий день после обстрела Покровска Донецкой области, в результате которого в городе пострадали гостиница и многоквартирный дом и погибли по меньшей мере семь человек и почти 90 были ранены, Минобороны России заявило, что нанесло удар в районе "Красноармейска" (советское название Покровска) и якобы поразило "передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск „Хортица"".

В свою очередь спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии "Украинской правде" опроверг новое заявление кремлевской пропаганды.

Прямая речь: "Эта информация лживой российской пропаганды, конечно, не соответствует действительности. Они уже третий или четвертый раз "уничтожают" этот пункт управления. Российские террористы продолжают воевать с мирными людьми.

Ответ врагу от "уничтоженного" коллектива "Хортицы" будет поступать и дальше".