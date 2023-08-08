Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны РФ солгало об ударе по пункту управления в Покровске. В ВСУ прокомментировали

Валентина РоманенкоВторник, 8 августа 2023, 15:30
Минобороны РФ солгало об ударе по пункту управления в Покровске. В ВСУ прокомментировали
иллюстративное фото Getty Images

Через день после ракетного удара по мирным жителям Покровска Минобороны РФ соврало о поражении пункта управления объединенной группировки ВСУ „Хортица". В Силах обороны Украины отмечают, что это уже третье или четвертое "уничтожение".

Источник: официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, которого цитирует русская служба ВВС, заместитель командующего ОСУВ "Хортица", спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии УП

Детали: На следующий день после обстрела Покровска Донецкой области, в результате которого в городе пострадали гостиница и многоквартирный дом и погибли по меньшей мере семь человек и почти 90 были ранены, Минобороны России заявило, что нанесло удар в районе "Красноармейска" (советское название Покровска) и якобы поразило "передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск „Хортица"".

В свою очередь спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии "Украинской правде" опроверг новое заявление кремлевской пропаганды.

Прямая речь: "Эта информация лживой российской пропаганды, конечно, не соответствует действительности. Они уже третий или четвертый раз "уничтожают" этот пункт управления. Российские террористы продолжают воевать с мирными людьми.

Ответ врагу от "уничтоженного" коллектива "Хортицы" будет поступать и дальше".

Темы: Донецкая областьвойнапропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Донецкая область
Полиция и ГСЧС показали спасательную операцию в Покровске
Генсек Совета Европы отреагировала на ракетный удар России по Покровску
Россия хочет вывозить свой мусор на ВОТ − Сопротивление
Последние новости
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
Все новости...
Реклама: