Количество раненых в Покровске возросло до 88, погибли 7, предварительно без людей под завалами

По состоянию на 11:00 утра количество в результате ракетного удара в Покровске раненых возросло до 88 человека, погибло 7 человек; по предварительной информации, под завалами людей нет.

Источник: МВД, ГСЧС, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: В ведомстве обнародовали обновленную информацию о пострадавших в Покровске

Отмечается, что погибли 7 человек.

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67 человек ранены, из них - 29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей.

"Восстанавливаем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов", – добавили в МВД.

Дополнено: В ГСЧС сообщили, что в Покровске ликвидировано пять очагов пожаров на общей площади 75 кв.м. в жилом доме и гостинице.

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По предварительной информации, под завалами людей нет. Подразделениями ГСЧС проводятся аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме.

Обновлено в 11:20: Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 11:00 известно о 7 погибших (пятеро гражданских, спасатель и военный) и 81 раненом (39 гражданских, среди которых двое детей - 2006 и 2012 года рождения, 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных).

По состоянию на 11:00 зафиксированы повреждения 12 многоэтажек, зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

Обновлено в 11:45: Кириленко сообщил в эфире национального марафона новостей о 88 раненых и 7 погибших. Он добавил, что данные собираются оперативно из больниц. Там присутствуют представители военных администраций.

Что предшествовало: В результате российского ракетного удара по жилым домам в центре Покровска погибли 7 человек, еще около 30 получили ранения. В частности, среди погибших есть заместитель начальника ГСЧС области, среди пострадавших есть полицейские, спасатели и ребенок.

Позже сообщалось о 57 пострадавших.