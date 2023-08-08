На Западе уже не ждут прорыва Украины на фронте до холодов и опасаются обвинений – СМИ

Чиновники стран-партнеров Украины все больше осознают нереалистичность первоначальных ожиданий от украинского контрнаступления, уже не ждут большого прогресса на фронте до осени и опасаются "игры в обвинения" со стороны Украины.

Источник: CNN

Детали: После недель долгожданного контрнаступления Украины западные официальные лица все больше "трезвеют" в оценках относительно способности украинских сил отвоевать значительную территорию, сообщили CNN четыре высокопоставленных американских и западных чиновника, которые ознакомились с последними разведывательными данными.

"В течение следующих нескольких недель они еще посмотрят, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но то, что они (украинцы – ред.) действительно достигнут прогресса, который изменит баланс этого конфликта, я думаю, крайне, крайне маловероятно", – сказал высокопоставленный западный дипломат в интервью CNN.

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"Наши брифинги отрезвляют. Нам напоминают о вызовах, с которыми они сталкиваются", – сказал депутат Майк Квигли, демократ от штата Иллинойс, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими командирами, тренирующими украинские бронетанковые войска.

По словам Квигли, "это самое сложное время войны".

Основным вызовом для украинских войск остается прорыв через многослойные оборонительные линии России в восточной и южной частях страны, которые обозначены десятками тысяч мин и разветвленной сетью окопов.

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CNN пишет, что украинские войска понесли там "ошеломляющие потери", что заставило украинское командование задержать некоторые подразделения для перегруппировки и уменьшения потерь.

Прямая речь высокопоставленного западного дипломата: "Россияне имеют несколько оборонительных линий, и они (украинские войска – ред.) на самом деле не прошли первую линию. Даже если они будут продолжать воевать в течение следующих нескольких недель – если они не смогли осуществить больше прорывов в течение последних 7-8 недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, совершат их? Потому что условия очень тяжелые".

Детали: Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские силы, но сохраняют надежду на возобновление прогресса.

"Мы все признаем, что это происходит труднее и медленнее, чем кому-либо хотелось бы, включая украинцев, но мы все еще верим, что есть время и пространство для того, чтобы они могли достичь прогресса", – сказал этот чиновник.

Многие чиновники заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных и боевых условий, дает украинским силам ограниченное время для продвижения вперед.

Кроме того, западные официальные лица говорят, что медленный прогресс оголяет сложность трансформации украинских войск в объединенные механизированные боевые подразделения, которые иногда проходят лишь восьминедельную подготовку на танках и других новых системах вооружения, поставляемых с Запада.

Высокопоставленный американский военный чиновник назвал отсутствие прогресса на местах одной из причин того, что украинские войска чаще наносят удары по российской территории, "пытаясь показать уязвимость России".

CNN отмечает, что последние оценки являются заметным изменением по сравнению с оптимизмом в начале контрнаступления.

Эти чиновники говорят, что те ожидания были "нереалистичными" и теперь способствуют давлению на Украину со стороны некоторых на Западе, чтобы начать мирные переговоры, в том числе рассмотреть возможность территориальных уступок. "Путин ждет этого. Он может пожертвовать телами и выиграть время", – сказал Квигли.

Некоторые чиновники опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами приведет к "игре в обвинения" между украинскими чиновниками и их западными сторонниками, что может создать разногласия внутри альянса, который остается в основном целостным почти два года после начала войны.

Прямая речь высокопоставленного западного дипломата: "Проблема, конечно, заключается в перспективе того, что украинцы будут искать виновных, а затем обвинять в этом нас".

Этому предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский на Аспенском форуме по безопасности в июле указал на медленное поступление оружия с Запада как на причину медленного прогресса ВСУ: "Мы планировали начать (контрнаступление) весной, но не начали. Потому что, честно говоря, у нас недостаточно боеприпасов и вооружения, и недостаточно должным образом подготовленных бригад. Я имею в виду должным образом обученных этому оружию".