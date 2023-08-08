Из плена уже вернули 70 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, еще 107 – в руках россиян

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко на встрече с семьями бойцов, которые охраняли Чернобыльскую атомную электростанцию и попали в плен россиян в 2022 году, сообщил, что в результате обменов в Украину удалось вернуть 70 нацгвардейцев.

Источник: Александр Пивненко в Telegram, комментарий пресс-службы НГУ "Украинской правде"

Прямая речь Пивненко: "Сегодня встретился с семьями военнослужащих воинской части 3041, которые обеспечивали охрану ЧАЭС и попали в плен россиян. В очередной раз обсудили вопросы, касающиеся непосредственно процесса обмена, механизмов доступа к информации о военнопленных".

Детали: Командующий Нацгвардией отметил, что основная работа в этом вопросе – за структурами и органами, которые занимаются этим на уровне государства, но НГУ может помочь решить некоторые вопросы уже освобожденным из плена военнослужащим.

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Это в первую очередь лечение и реабилитация, а также финансовые, социальные, документальные аспекты, которые требуют взаимодействия соответствующих командиров и должностных лиц.

Прямая речь Пивненко: "За это время по результатам проведенных обменов уже удалось вернуть 70 военнослужащих Национальной гвардии, которые попали в плен на ЧАЭС. Эта работа продолжается и будет продолжаться, пока все наши защитники и защитницы не будут дома".

Командующий Нацгвардии на встрече с семьями бойцов, которые охраняли ЧАЭС и попали в плен Фото из Телеграм Александра Пивненко

Детали: В пресс-службе Нацгвардии УП уточнили, что в плену остаются 107 бойцов, которые охраняли ЧАЭС на момент полномасштабного вторжения России.

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Напомним: По состоянию на 27 апреля из плена было освобождено 47 нацгвардейцев, которые охраняли Чернобыльскую атомную электростанцию в день полномасштабного вторжения РФ, а 130 бойцов НГУ оставались в плену.