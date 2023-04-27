В плену РФ остаются 130 нацгвардейцев-защитников ЧАЭС, 47 удалось вытащить

Из российского плена удалось освободить 47 нацгвардейцев, которые охраняли Чернобыльскую атомную электростанцию, захваченную оккупантами в день полномасштабного вторжения РФ, 130 остаются в плену.

Источник: спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук в комментарии УП

Прямая речь: "47 бойцов удалось вернуть, 130 – еще в плену. Работа продолжается и будет продолжаться в дальнейшем. Есть общение с родственниками и представителей Координационного штаба, и представителей НГУ, которые занимаются вопросом обмена пленных".

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Детали: В целом же, по словам Музычука, за время большой войны удалось освободить 428 гвардейцев.

Предыстория:

24 февраля 2022 года военные РФ, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ГСП "ЧАЭС" и хранилищ ядерных отходов. В процессе временной оккупации захватчики также нарушили все нормы ядерной безопасности.

Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства того, что подразделения российской армии, которые силой захватили объекты Чернобыльской АЭС и контролировали их в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года, совершили акт ядерного терроризма.

Издание Reuters писало, что РФ смогла захватить Чернобыль благодаря спецагентам, которых отправила туда еще в 2021 году.