В плену РФ остаются 130 нацгвардейцев-защитников ЧАЭС, 47 удалось вытащить

Из российского плена удалось освободить 47 нацгвардейцев, которые охраняли Чернобыльскую атомную электростанцию, захваченную оккупантами в день полномасштабного вторжения РФ, 130 остаются в плену.

Источник: спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук в комментарии УП

Прямая речь: "47 бойцов удалось вернуть, 130 – еще в плену. Работа продолжается и будет продолжаться в дальнейшем. Есть общение с родственниками и представителей Координационного штаба, и представителей НГУ, которые занимаются вопросом обмена пленных".

Детали: В целом же, по словам Музычука, за время большой войны удалось освободить 428 гвардейцев.

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