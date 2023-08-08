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Украинские военные зашли на первую линию обороны оккупантов на Юге

"Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 18:50
Украинские военные зашли на первую линию обороны оккупантов на Юге
Фото: Генштаб

Украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и зашли на первую линию обороны оккупантов.

Источник: заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Роботино. На этом направлении есть продвижение сотнями метров. Также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении

Мы уже зашли на первую линию оккупантов и первая линия очень сложная. Но наши военные продавливают. Мы движемся вперед и это движение замедлено минными заграждениями и недостатком у нас авиации".

Детали: По словам Кузьмина, на этом направлении высокий уровень минирования полей и инженерных заграждений россиян. 

Заместитель командующего рассказал, что становится все больше подготовленных россиян. Войска РФ бросают резервы со второй линии обороны, в частности морских пехотинцев, десантников и спецназовцев.

Предыстория:

  • 7 августа вблизи Роботино Запорожской области 47-я механизированная бригада ВСУ уничтожила российский ударный вертолет Ка-52 из переносного зенитного ракетного комплекса.

Темы: война
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