Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сырский: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении, но оборона крепка

Станислав ПогориловСреда, 9 августа 2023, 11:12
Сырский: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении, но оборона крепка
Александр Сырский, фото: Telegram

Российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление, создав наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои – некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки.

Источник: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в комментарии УП

Прямая речь Сырского: "Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки".

Детали: По его словам, одновременно враг наступлением из района Новоселовское предпринимал попытку рассечь группировку защитников ударом во фланг и окружить часть подразделений держащей там оборону бригады, но безуспешно. "Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед", – подчеркнул командующий.

Также Сырский сообщил, что побывав на этом направлении обороны вместе с командирами, обсудил возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий защитников.

Как следствие были приняты все необходимые решения для "гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома". В частности, речь идет о дополнительном усилении воинских частей всеми необходимыми силами и средствами и боеприпасами.

Что предшествовало: 8 августа Сырский приезжал в район боевых действий на Купянское направление, где поработал с командирами для принятия оперативных решений.

Темы: войнаУкраинаРосcияНасиров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
война
Минобороны о "рейде через Днепр": Не подтверждаем по состоянию на сейчас
За сутки из-за агрессии РФ 3 человека погибли, 22 ранены
Операции с морскими дронами могут нанести ущерб логистике РФ – британская разведка
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: