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Сырский: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении, но оборона крепка

Станислав ПогориловСреда, 9 августа 2023, 11:12
Сырский: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении, но оборона крепка
Александр Сырский, фото: Telegram

Российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление, создав наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои – некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки.

Источник: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в комментарии УП

Прямая речь Сырского: "Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки".

Детали: По его словам, одновременно враг наступлением из района Новоселовское предпринимал попытку рассечь группировку защитников ударом во фланг и окружить часть подразделений держащей там оборону бригады, но безуспешно. "Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед", – подчеркнул командующий.

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Также Сырский сообщил, что побывав на этом направлении обороны вместе с командирами, обсудил возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий защитников.

Как следствие были приняты все необходимые решения для "гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома". В частности, речь идет о дополнительном усилении воинских частей всеми необходимыми силами и средствами и боеприпасами.

Что предшествовало: 8 августа Сырский приезжал в район боевых действий на Купянское направление, где поработал с командирами для принятия оперативных решений.

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Темы: войнаУкраинаРосcияНасиров
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