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Бразилия способна вернуть Россию к "зерновому соглашению" — Блинкен

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 11:55
Бразилия способна вернуть Россию к зерновому соглашению — Блинкен
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Бразилия и ее президент могут повлиять на Россию, чтобы вернуть ее в Черноморскую зерновую инициативу.

Источник: интервью Блинкена изданию GloboNews, передает "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, считает ли госсекретарь США, что нейтральная позиция Бразилии в войне РФ против Украины предоставляет ее президенту Луле да Силве хорошую позицию, чтобы выступить посредником в переговорах и попытаться убедить РФ вернуться к "зерновой сделке", Блинкен сказал: "да".

"Я думаю, что голос Бразилии, голос президента Лулы, имеет решающее значение. И использование этого голоса для того, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы очень, очень позитивным шагом", – убежден Блинкен.

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Госсекретарь США подчеркнул, что "в этом соглашении никогда не возникло бы необходимости", однако оно "было необходимо лишь потому, что Россия решила вторгнуться в Украину, а затем, сделав это, заблокировала ее порты, не давая возможности вывозить зерно".

"Пока это соглашение выполнялось до того, как Россия вышла из него несколько недель назад, из Украины было вывезено 35 миллионов тонн продовольствия...Эквивалент 18 миллиардов буханок хлеба: вот что теперь разорвала Россия... С тех пор, как РФ сделала свой шаг и вышла из соглашения, цены для всех выросли на 10-15%", – резюмировал Блинкен.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом по "зерновой сделке".
  • Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Темы: зерноБлинкенБразилияРосcия
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