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Минобороны о "рейде через Днепр": Не подтверждаем по состоянию на сейчас

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 11:57

Вооруженные силы Украины пока не подтверждают информацию Института изучения войны о рейде через реку Днепр и высадке Сил обороны на левобережье Херсонщины.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вооруженные силы и Генеральный штаб не подтверждают эту информацию по состоянию на сейчас.

Мы еще раз просим всех доверять только официальным источникам".

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Детали: Маляр отметила, поскольку мы живем в демократической стране и внимание всего мира приковано сейчас к войне в Украине, информации появляется много. Но важно опираться на то, что подтверждено со стороны Генштаба.

Прямая речь: "Вокруг того, что происходит в зоне боевых действий, всегда наращивается очень много различной информации от людей, которые не знают ни стратегического замысла, ни информацию в целом, а видят какой-то отдельный участок и делают из него какие-то стратегические выводы. Поэтому ради нашей общей победы и безопасности самих операций важно ориентироваться только на ту информацию, которая уже подтверждена Генштабом".

Темы: контрнаступлениевойнаХерсонская область
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