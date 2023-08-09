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НАПК оценивает образ жизни более 130 военкомов: не все ездят на "Мерседесах"

Станислав ПогориловСреда, 9 августа 2023, 17:00
НАПК оценивает образ жизни более 130 военкомов: не все ездят на Мерседесах
глава НАПК Александр Новиков, фото: Getty Images

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни 135 военнослужащих с 1795 по всей Украине.

Источник: глава НАПК Александр Новиков в интервью "Укринформу"

Прямая речь Новикова: "Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1795). Это не значит, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений".

Детали: По его словам, как правило, мониторинг образа жизни подтверждает то, что большинство работников добродетельны. Не все военкомы ездят на "Мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "Ланос" и не имеют вилл в Испании или где угодно", - подчеркнул Новиков.

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Что предшествовало: 8 августа в ДБР сообщали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину расследуют уже 112 производств по должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки, 15 обвинительных актов уже пошли в суд.

Темы: НАПКкоррупцияВооруженные силы
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