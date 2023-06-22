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"Батальон Испания". УП наведалась в гости к одесскому военкому и другим украинским миллионерам

Михаил Ткач, Екатерина КаплюкЧетверг, 22 июня 2023, 09:00
коллаж: Андрей Калистратенко

Королівство Іспанія чи не вперше гучно пролунало в контексті українських еліт під час президентства Порошенка. А точніше завдяки віллам Петра Олексійовича та його близьких товаришів – колишнього депутата Ігоря Кононенка та ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. 

Про ці вілли у 2017 році розповіли у проєкті "СХЕМИ". 

Раніше, у 2015 році, саме в іспанській Валенсії затримували міністра-втікача часів Віктора Януковича Юрія Колобова. 

На початку 2023-го року заступника генерального прокурора Олексія Симоненка було звільнено через новорічний вояж до іспанської Марбельї, де під час повномасштабного вторгнення оселилась родина чиновника. 

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А вже на початку весни ту ж таки Марбелью прославив одеський військовий комісар. Його мати, як виявилось, стала власницею тамтешньої вілли вартістю в кілька мільйонів євро 

"Українська правда" вирушила до Іспанії на пошуки українських віп-біженців, топутікачів та інших відомих поціновувачів королівства. 

Михайло Ткач, Катерина Каплюк 

Темы: олигархиденьгиИспаниявойна
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