Угроза пусков "Кинжалов": вторая тревога по всей Украине длилась почти полчаса
Среда, 9 августа 2023, 17:46
В среду 9 августа по всей территории Украины во второй раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы пусков аэробаллистических ракет "Кинжал", она длилась 26 минут.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram
Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность! Угроза пусков аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
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Детали: Первая тревога, объявленная из-за взлета МиГа 9 августа, длилась чуть более 40 минут.
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