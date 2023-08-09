Угроза пусков "Кинжалов": вторая тревога по всей Украине длилась почти полчаса

В среду 9 августа по всей территории Украины во второй раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы пусков аэробаллистических ракет "Кинжал", она длилась 26 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность! Угроза пусков аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

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Детали: Первая тревога, объявленная из-за взлета МиГа 9 августа, длилась чуть более 40 минут.