Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Завод в Подмосковье, где прогремел взрыв, участвовал в разработке нового бомбардировщика − росСМИ

Ирина БалачукСреда, 9 августа 2023, 18:53
Завод в Подмосковье, где прогремел взрыв, участвовал в разработке нового бомбардировщика − росСМИ
Бомбардировщик "Посланник". Фото РИА Новости

"Загорский оптико-механический завод" в Подмосковье, на котором 9 августа прогремел взрыв, участвовал в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения.

Источник: российское издание "Агентство"

Дословно "Агентство": "Как свидетельствует сайт госзакупок, предприятие не просто продолжает поставлять оптику российским силовикам, но и с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник"".

Детали: Госконтракты завода прекратили публиковаться почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – с марта 2022 года, но заключенные ранее контракты все еще доступны. Среди них и "выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: "Посланник-1ОЭП/Л"". Срок исполнения контракта – 2027 год, стоимость работ − 69 миллионов рублей.

Реклама:

Сообщается, что заказчик работ − национальный исследовательский институт "Экран" (Самара), который занимается в том числе разработкой оборудования для военной авиации. Главный исполнитель проекта – компания "Туполев", госзаказчик – Минобороны России.

В контракте указано, что следить за работами должны военные представительства Минобороны РФ №1205 (Сергиев Посад) и №684 (Самара), отвечающие за контроль качества и приемку продукции для ведомства.

Для справки: "Посланник" − дальний бомбардировщик-ракетоносец, разработку которого "Туполев" ведет для Минобороны РФ с 2009 года. Самолет спроектирован по схеме "летающее крыло", в конструкции будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс").

Сообщается, что бомбардировщик будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Российские пропаганждисткие СМИ сообщали, что он якобы сможет преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в 2019 году заявлял, что "Посланник" поступит на вооружение до 2027 года. И сможет заменить всю линейку военных самолетов дальней авиации (Ту-22, Ту-95 и Ту-160) за счет большого арсенала высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет.

"Агентство" пишет, что по двум другим действующим госконтрактам "ЗОМЗ" поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры.  

ВИДЕО ДНЯ

Издание подчеркивает, что информация с сайта госзакупок по сути опровергает заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева, который утверждал, что якобы на территории завода преимущественно производят пиротехнику, а к оптике и механике завод якобы никакого отношения давно не имеет.

Предыстория:

  • 9 августа произошел взрыв на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Сильной взрывной волной выбило стекла в близлежащих зданиях. В результате взрыва пострадали 43 человека, 4 здания полностью разрушены, еще 20 повреждены.
  • Местные власти заявили, что местом детонации стал склад пиротехники в помещении, арендованном компанией "Пиро-Росс" у завода.
  • Однако директор компании Сергей Чанкаев опровергал эту информацию, заявив, что взрыв произошел не на складе пиротехники, а на соседнем складе, где хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

      

Темы: Росcиявзрывавиаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Украина получила две новые пусковые установки ЗРК Patriot от Германии
Воздушные силы объяснили, почему в Telegram запестрело сообщениями о пусках "Кинжалов"
Угроза пусков "Кинжалов": вторая тревога по всей Украине длилась почти полчаса
НАПК оценивает образ жизни более 130 военкомов: не все ездят на "Мерседесах"
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: