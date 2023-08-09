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Завод в Подмосковье, где прогремел взрыв, участвовал в разработке нового бомбардировщика − росСМИ

Ирина БалачукСреда, 9 августа 2023, 18:53
Завод в Подмосковье, где прогремел взрыв, участвовал в разработке нового бомбардировщика − росСМИ
Бомбардировщик "Посланник". Фото РИА Новости

"Загорский оптико-механический завод" в Подмосковье, на котором 9 августа прогремел взрыв, участвовал в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения.

Источник: российское издание "Агентство"

Дословно "Агентство": "Как свидетельствует сайт госзакупок, предприятие не просто продолжает поставлять оптику российским силовикам, но и с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник"".

Детали: Госконтракты завода прекратили публиковаться почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – с марта 2022 года, но заключенные ранее контракты все еще доступны. Среди них и "выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: "Посланник-1ОЭП/Л"". Срок исполнения контракта – 2027 год, стоимость работ − 69 миллионов рублей.

Сообщается, что заказчик работ − национальный исследовательский институт "Экран" (Самара), который занимается в том числе разработкой оборудования для военной авиации. Главный исполнитель проекта – компания "Туполев", госзаказчик – Минобороны России.

В контракте указано, что следить за работами должны военные представительства Минобороны РФ №1205 (Сергиев Посад) и №684 (Самара), отвечающие за контроль качества и приемку продукции для ведомства.

Для справки: "Посланник" − дальний бомбардировщик-ракетоносец, разработку которого "Туполев" ведет для Минобороны РФ с 2009 года. Самолет спроектирован по схеме "летающее крыло", в конструкции будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс").

Сообщается, что бомбардировщик будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Российские пропаганждисткие СМИ сообщали, что он якобы сможет преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в 2019 году заявлял, что "Посланник" поступит на вооружение до 2027 года. И сможет заменить всю линейку военных самолетов дальней авиации (Ту-22, Ту-95 и Ту-160) за счет большого арсенала высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет.

"Агентство" пишет, что по двум другим действующим госконтрактам "ЗОМЗ" поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры.  

Издание подчеркивает, что информация с сайта госзакупок по сути опровергает заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева, который утверждал, что якобы на территории завода преимущественно производят пиротехнику, а к оптике и механике завод якобы никакого отношения давно не имеет.

Предыстория:

  • 9 августа произошел взрыв на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Сильной взрывной волной выбило стекла в близлежащих зданиях. В результате взрыва пострадали 43 человека, 4 здания полностью разрушены, еще 20 повреждены.
  • Местные власти заявили, что местом детонации стал склад пиротехники в помещении, арендованном компанией "Пиро-Росс" у завода.
  • Однако директор компании Сергей Чанкаев опровергал эту информацию, заявив, что взрыв произошел не на складе пиротехники, а на соседнем складе, где хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

      

Темы: Росcиявзрывавиаоружие
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