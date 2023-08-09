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Взятка нардепу Гунько за государственные земли: НАБУ обнародовало записи переговоров

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 19:03
Взятка нардепу Гунько за государственные земли: НАБУ обнародовало записи переговоров
Скриншот с видео НАБУ

Взятка нардепа Гунько за государственные земли: НАБУ обнародовало видео с переговоров

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео с переговорами о взятке с участием народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Источник: НАБУ

Детали: На видео депутат, его доверенное лицо и заявитель, который снимает на скрытую камеру, ведут переговоры о пользовании государственными землями.

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Гунько утверждает, что может обеспечить контроль над опытными хозяйствами Национальной академии аграрных наук Украины.

Гунько является председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

В частности он предлагает 2000 гектаров земли в "Тучинском" опытном хозяйстве в Ровенской области.

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Прямая речь Гунько: "У нас одно, которое не засеялось – это "Тучинское" в Ровенской области".

Детали: Авансовый платеж, по словам Гунько, в такой "схеме" составляет 50 долларов за 1 гектар земли. Всего, по информации НАБУ, за 1700 гектаров объем взятки должен был составить 221 тысячу долларов. При этом, 85 тысяч - должны были стать "авансом".

Нардеп говорит о том, что заплатит сразу силовикам, чтобы "меньше бегали". Также обеспечит назначение подконтрольного директора.

Прямая речь Гунько: "Директор нужен, конечно. У нас там есть депутат Саня и вы с ним работаете".

Детали: Также он рассказывает о распределении средств между президентом Национальной Академии аграрных наук Украины, правоохранительными органами и руководством исполнительной власти в Ровенской области.

Предыстория:

  • 8 августа Служба безопасности Украины и НАБУ сообщили, что разоблачили народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько на получении взятки за выделение земли.

Темы: взяткаВерховная Рада
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