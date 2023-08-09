Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взятка нардепу Гунько за государственные земли: НАБУ обнародовало записи переговоров

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 19:03
Взятка нардепу Гунько за государственные земли: НАБУ обнародовало записи переговоров
Скриншот с видео НАБУ

Взятка нардепа Гунько за государственные земли: НАБУ обнародовало видео с переговоров

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео с переговорами о взятке с участием народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Источник: НАБУ

Детали: На видео депутат, его доверенное лицо и заявитель, который снимает на скрытую камеру, ведут переговоры о пользовании государственными землями.

Гунько утверждает, что может обеспечить контроль над опытными хозяйствами Национальной академии аграрных наук Украины.

Гунько является председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

В частности он предлагает 2000 гектаров земли в "Тучинском" опытном хозяйстве в Ровенской области.

Прямая речь Гунько: "У нас одно, которое не засеялось – это "Тучинское" в Ровенской области".

Детали: Авансовый платеж, по словам Гунько, в такой "схеме" составляет 50 долларов за 1 гектар земли. Всего, по информации НАБУ, за 1700 гектаров объем взятки должен был составить 221 тысячу долларов. При этом, 85 тысяч - должны были стать "авансом".

Нардеп говорит о том, что заплатит сразу силовикам, чтобы "меньше бегали". Также обеспечит назначение подконтрольного директора.

Прямая речь Гунько: "Директор нужен, конечно. У нас там есть депутат Саня и вы с ним работаете".

Детали: Также он рассказывает о распределении средств между президентом Национальной Академии аграрных наук Украины, правоохранительными органами и руководством исполнительной власти в Ровенской области.

Предыстория:

  • 8 августа Служба безопасности Украины и НАБУ сообщили, что разоблачили народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько на получении взятки за выделение земли.

Темы: взяткаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
взятка
Взятка за землю: нардепу-"слуге" объявили подозрение и будут просить суд об аресте
Еще один военком погорел на взятке: на этот раз на Полтавщине
Задержали чиновника КМВА: за $10 тысяч подделывал документы для выезда мужчин за границу
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: