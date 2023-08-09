Взятка нардепу Гунько за государственные земли: НАБУ обнародовало записи переговоров

Взятка нардепа Гунько за государственные земли: НАБУ обнародовало видео с переговоров

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео с переговорами о взятке с участием народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Источник: НАБУ

Детали: На видео депутат, его доверенное лицо и заявитель, который снимает на скрытую камеру, ведут переговоры о пользовании государственными землями.

Гунько утверждает, что может обеспечить контроль над опытными хозяйствами Национальной академии аграрных наук Украины.

Гунько является председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

В частности он предлагает 2000 гектаров земли в "Тучинском" опытном хозяйстве в Ровенской области.

Прямая речь Гунько: "У нас одно, которое не засеялось – это "Тучинское" в Ровенской области".

Детали: Авансовый платеж, по словам Гунько, в такой "схеме" составляет 50 долларов за 1 гектар земли. Всего, по информации НАБУ, за 1700 гектаров объем взятки должен был составить 221 тысячу долларов. При этом, 85 тысяч - должны были стать "авансом".

Нардеп говорит о том, что заплатит сразу силовикам, чтобы "меньше бегали". Также обеспечит назначение подконтрольного директора.

Прямая речь Гунько: "Директор нужен, конечно. У нас там есть депутат Саня и вы с ним работаете".

Детали: Также он рассказывает о распределении средств между президентом Национальной Академии аграрных наук Украины, правоохранительными органами и руководством исполнительной власти в Ровенской области.

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