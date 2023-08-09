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Из-за усиления обстрелов в Купянском районе могут начать обязательную эвакуацию

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 19:59
Из-за усиления обстрелов в Купянском районе могут начать обязательную эвакуацию
Фото иллюстративное

Из 53 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, расположенных близко к зоне боевых действий, могут эвакуировать население.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Может быть проведена обязательная эвакуация среди гражданского населения и принудительная эвакуация детей. Ориентировочно, по данным Синегубова, эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

Им будет оказана необходимая помощь, они будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях.

Прямая речь: "Эвакуация проводится профилактически, потому что враг значительно усилил обстрелы приграничных и тех населенных пунктов, которые приближены к линии фронта. Враг продолжает террор местного населения, в том числе авиаударами. Поэтому наша цель - это по-максимуму сохранение жизней нашего гражданского населения".

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Темы: Харьковская область
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