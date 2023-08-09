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Третий взлет МиГа 9 августа: по всей Украине оглашалась тревога

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 20:46
Третий взлет МиГа 9 августа: по всей Украине оглашалась тревога
скриншот

В среду 9 августа по всей территории Украины в третий раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы пусков аэробаллистических ракет "Кинжал". Она продолжалась 25 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Что предшествовало: В среду 9 августа было две масштабные тревоги из-за взлетов МиГов (одна на 44 минуты, другая - на 26). Во время второй тревоги работа вражеской РЭБ имитировала запуск "Кинжалов".

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Темы: воздушная тревога
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