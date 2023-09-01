Арахамия не исключил экстрадицию тех украинцев, которые незаконно покинули страну

Военнообязанных украинцев, которые покинули Украину по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Давид Арахамия в эфире телемарафона "Единые новости", цитирует "Суспільне"

Детали: По словам нардепа, сначала государственные органы будут проводить предварительный анализ, который займет несколько месяцев.

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Если кто-то коррумпировал какого-то чиновника, то согласно законодательству ответственность несут обе стороны.

Правоохранители будут работать над тем, чтобы легализовать доказательства и выдвигать обвинения, заявил Арахамия.

Прямая речь: "Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации".

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Детали: По словам Арахамии, вопрос в том, каким образом привлекать людей, которые уже выехали.

К ним "дотянуться" прямо сейчас у правоохранителей нет возможности, но согласно Уголовному кодексу в Украине сейчас очень усилились направление международно-правовой помощи.

Поэтому фактически в любой стране мира правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они понесли соответствующую ответственность, считает нардеп.

Этому предшествовало: 30 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины решили провести комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были вынесены с 24 февраля 2022 года.

Всеми случаями, когда решения были безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители, заявил президент.

Он также анонсировал пересмотр системы определения годности к военной службе "с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной годности".