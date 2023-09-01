Россияне снова заявляют об атаке БпЛА

Беспилотники якобы атаковали российский Курчатов и летели на Москву.

Источник: Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт, мэр Москвы Сергей Собянин

Детали: Старовойт заявил, что "утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника".

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Он добавил, что есть повреждения админздания и дома.

Кроме того, Собянин говорит, что "рядом с Люберцами прекращена очередная попытка пролета беспилотника в Москву".

Напомним: Ночью 30 августа четыре самолета Ил-76 были повреждены на военном аэродроме в Пскове в результате атаки беспилотников.