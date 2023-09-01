"Бавовна" на День знаний: под Москвой горит цех по производству электроники для ракет – источник

В подмосковных Люберцах после атаки украинского беспилотника горит цех по производству электроники для ракет.

Источник: собеседник УП в Минобороны

Детали: Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Telegram-канале, что российская ПВО пресекла очередную попытку пролета беспилотника в Москву.

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"Рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!", - написал он.

В то же время источник УП опровергает слова Собянина, отметив, что дрон добрался до места назначения и сейчас продолжается пожар в цехе научно-производственного предприятия "Томилинский электронный завод" в Люберцах.

Прямая речь: "Операция ГУР, все успешно, продолжение следует".

ВИДЕО ДНЯ

У підмосковних Люберцях на День знань "розквітла бавовна"...

відео з відкритих джерел pic.twitter.com/ubJYHTSaiG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2023

Детали: ГУР официально не комментирует указанные события. В то же время представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в комментарии УП отметил, что российская пропаганда выдала "на гора" очередную ложь о сбитом дроне и подтвердил, что в Люберцах в пятницу действительно "расцвела бавовна" на российском заводе.

Что предшествовало: Украинская военная разведка проводит комплекс мероприятий в рамках спецоперации в оккупированном Крыму и не только.