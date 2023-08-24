Спецоперация в Крыму продолжается, это не история одного дня – источник в ГУР
Четверг, 24 августа 2023, 13:27
В разведке подчеркнули, что комплекс мероприятий в рамках спецоперации в оккупированном Крыму продолжается.
Источник: УП со ссылкой на источник в разведке
Прямая речь: "Происходит комплекс мероприятий, это не история одного дня, а длительная операция. Вчера в Еленовке был уничтожен комплекс С-400. Сегодня в Маяке состоялась высадка десанта. Операция продолжается, поэтому пока без деталей.
Но в целом это комплексная работа, которая показывает, что в Крым мы можем достигать не только оружием, но и при участии личного состава".
Детали: До этого в ГУР уточнили, что все цели были выполнены, и по завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.
Предыстория:
- Утром "Крым.Реалии" со ссылкой на местных жителей и источники в разведке сообщили, что на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму утром произошел бой с участием плавсредств и авиации. Бой, по информации СМИ, был возле села Маяк.
- Telegram-канал Baza утверждает, что раздавались громкие прострелы, которые слышали в кемпинге в Еленовке, что неподалеку Маяка. Когда люди вышли посмотреть, то в 10 метрах от берега они увидели две резиновые лодки, в которых находилось около 10 человек. Затем прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. Люди на лодках уплыли.
- Позже в ГУР подтвердили, что подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.
- ГУРовцы опубликовали видео, на котором, как утверждается, в Крыму поднимают украинский флаг.