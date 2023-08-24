Спецоперация в Крыму продолжается, это не история одного дня – источник в ГУР

В разведке подчеркнули, что комплекс мероприятий в рамках спецоперации в оккупированном Крыму продолжается.

Источник: УП со ссылкой на источник в разведке

Прямая речь: "Происходит комплекс мероприятий, это не история одного дня, а длительная операция. Вчера в Еленовке был уничтожен комплекс С-400. Сегодня в Маяке состоялась высадка десанта. Операция продолжается, поэтому пока без деталей.

Но в целом это комплексная работа, которая показывает, что в Крым мы можем достигать не только оружием, но и при участии личного состава".

Детали: До этого в ГУР уточнили, что все цели были выполнены, и по завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Предыстория: