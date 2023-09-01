NASA опубликовало снимки места падения российской "Луны"

Место на Луне, где разбилась российская "Луна-25", фото NASA

Американское космическое агентство опубликовало снимки места на Луне, где, вероятно, разбилась российская космическая станция "Луна-25": там заметен новый кратер.

Источник: американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA)

Детали: 20 августа корпорация "Роскосмос" сообщила, что российская станция "Луна-25" столкнулась с Луной и перестала существовать. Причина – "внештатная ситуация".

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21 августа Роскосмос опубликовал оценку места падения аппарата.

22 августа команда LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) и команда LRO Mission Operations смогли разработать и отправить команды космическому аппарату LRO, чтобы сделать снимки места падения.

24 августа снимки были сделаны.

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Команда LROC сравнила снимки, сделанные до столкновения, и последовательность снимков, сделанных после него, и обнаружила небольшой новый кратер.

Новый кратер на Луне: вероятно, там разбилась российская станция "Луна-25" NASA

До этого этот участок последний раз фотографировали в июне 2022 года. Следовательно, кратер образовался где-то после этой даты.

Поскольку этот новый кратер расположен близко к предполагаемой точке столкновения с "Луной 25", команда LRO склоняется к тому, что он возник в результате провала российской миссии, а не от естественного фактора.

Увеличенное в 4 раза изображение места падения Луны-25 с LRO NASA

Новый кратер имеет диаметр около 10 метров и расположен на 57,865 градусов южной широты и 61,360 градусов восточной долготы на высоте около минус 360 метров.

Точка столкновения была на крутом (более 20 градусов) внутреннем краю кратера Понтекулан G, примерно в 400 километрах от запланированной точки приземления "Луны 25" на 69,545 градусов южной широты, 43,544 градусов восточной долготы.