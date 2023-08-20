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Российская станция "Луна-25" разбилась о Луну через неделю после взлета

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 12:05
Российская станция Луна-25 разбилась о Луну через неделю после взлета
фото: роскосмос

Роскосмос сообщил, что российская станция "Луна-25" столкнулась с Луной и перестала существовать.

Источник: Роскосмос

Детали: По словам россиян, станция "перешла на нерасчётную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила своё существование".

В субботу ведомство сообщало, что произошла "нештатная ситуация", не уточнив, какая.

Посадка "Луны-25" на спутник Земли была запланирована на 21 августа.

Справка: С космодрома Восточный 11 августа состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первой за почти 50 лет российской лунной станцией "Луна-25".

Местом приземления был выбран район в южной полярной области Луны, где обнаружены признаки водяного льда.

Предыдущая миссия "Луна-24" была отправлена в 1976 году и доставила на землю 170 г лунного грунта.

Темы: Росcиянаукакосмос
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