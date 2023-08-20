Российская станция "Луна-25" разбилась о Луну через неделю после взлета
Воскресенье, 20 августа 2023, 12:05
Роскосмос сообщил, что российская станция "Луна-25" столкнулась с Луной и перестала существовать.
Источник: Роскосмос
Детали: По словам россиян, станция "перешла на нерасчётную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила своё существование".
В субботу ведомство сообщало, что произошла "нештатная ситуация", не уточнив, какая.
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Посадка "Луны-25" на спутник Земли была запланирована на 21 августа.
Справка: С космодрома Восточный 11 августа состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первой за почти 50 лет российской лунной станцией "Луна-25".
Местом приземления был выбран район в южной полярной области Луны, где обнаружены признаки водяного льда.
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Предыдущая миссия "Луна-24" была отправлена в 1976 году и доставила на землю 170 г лунного грунта.