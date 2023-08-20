Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российская станция "Луна-25" разбилась о Луну через неделю после взлета

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 12:05
Российская станция Луна-25 разбилась о Луну через неделю после взлета
фото: роскосмос

Роскосмос сообщил, что российская станция "Луна-25" столкнулась с Луной и перестала существовать.

Источник: Роскосмос

Детали: По словам россиян, станция "перешла на нерасчётную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила своё существование".

В субботу ведомство сообщало, что произошла "нештатная ситуация", не уточнив, какая.

Реклама:

Посадка "Луны-25" на спутник Земли была запланирована на 21 августа.

Справка: С космодрома Восточный 11 августа состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первой за почти 50 лет российской лунной станцией "Луна-25".

Местом приземления был выбран район в южной полярной области Луны, где обнаружены признаки водяного льда.

ВИДЕО ДНЯ

Предыдущая миссия "Луна-24" была отправлена в 1976 году и доставила на землю 170 г лунного грунта.

Темы: Росcиянаукакосмос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Росcия
Как путинизм зомбирует украинскую молодежь на оккупированных территориях
В Бурятии на неделю остановили поезда из-за прорыва дамбы
Оккупанты: два дрона упали на территорию воинской части в Ростовской области
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: