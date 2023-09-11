Враг нанес 87 авиаударов в шести областях и на островах – Генштаб ВСУ

По состоянию на 06.00 11 сентября 5 ракетных и 87 авиаударов врага подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, острова Первомайский и Змеиный.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Произошло более 30 боевых столкновений. Враг совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Реклама:

Также оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 26 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Вследствие российских террористических атак разрушениям и повреждениям подверглись более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем противника оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

ВИДЕО ДНЯ

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жесткие бои. Кроме этого, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Орехово-Васильевки, Клищеевки и Курдюмовки Донецкой области.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. Так, наши защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровнополя Донецкой области, где в течение суток противник совершил около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В связи с катастрофическими потерями оккупантов ожидается, что в ближайшее время в Российской Федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек. Следует отметить, что призывать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск. При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными. На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане - жители российских регионов, которых в спину будут толкать на смерть кадыровские палачи. Следовательно, едва ли не единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 артиллерийским средствам противника.