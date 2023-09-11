Из-за угрозы баллистики объявлялась тревога на юге и в центре Украины

В центре и на юге Украины в понедельник днем объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие".

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Обновлено: Примерно через полчаса пошли отбои.