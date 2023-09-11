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По передаче Украине ракет ATACMS еще ведутся переговоры – Госдеп

"Европейская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 22:41
По передаче Украине ракет ATACMS еще ведутся переговоры – Госдеп
ПУСК РАКЕТЫ ATACMS. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Государственный департамент США заявил, что по поводу передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS еще ведутся переговоры.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера

Детали: По его словам, на сегодня нет изменений по этому вопросу, хотя Соединенные Штаты продолжают его рассматривать.

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"Мы продолжаем вести эти переговоры с нашими украинскими коллегами, а также внутри правительства США, но пока у нас нет позиции, о которой мы можем объявить", – отметил Миллер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS.

Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.

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Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл.

Ранее американские СМИ неофициально узнали, что решение о ракетах ATACMS для Украины может быть принято в ближайшее время и они могут войти в один из следующих пакетов помощи.

Темы: войнапомощь УкраинеУкраинаСША
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