ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов – СМИ

Евросоюз не будет продлевать санкции против трех человек, которые попали в список подсанкционных лиц из-за войны России против Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на два дипломатических источника, "Европейская правда"

Детали: На этой неделе заканчивается срок действия нынешних ограничительных мер. Россияне, против которых санкции могут не продлить - это приближенный к Путину бизнесмен Григорий Березкин, миллиардер Фархад Ахмедов и бывший глава Ozon, российской компании электронной коммерции, Александр Шульгин.

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ЕС требует единогласия всех 27 стран-членов для введения санкций, которые возобновляются каждые шесть месяцев. Срок действия следующей партии истекает 15 сентября.

Что предшествовало:

На прошлой неделе Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза. Кроме того, было отказано в отмене санкций еще нескольким россиянам.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нелогичными и неприемлемыми рассуждения о каких-то санкционных уступках России ради ее возвращения к "зерновой сделке", поскольку это станет для Москвы приглашением к новому шантажу.