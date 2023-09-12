Шмыгаль анонсировал арбитраж ВТО, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна 

Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации относительно компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Источник: "Европейская правда", ссылаясь на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Детали: Шмыгаль отметил, что Украина, несмотря на войну и блокирование Россией портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

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"У нас нет и не было намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО за компенсацией убытков за нарушение норм ГАТТ", – написал премьер-министр.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что независимо от решения Брюсселя относительно украинского агроимпорта Польша не позволит "затопить себя украинским зерном".

В пятницу истекает срок запрета ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран. Польша добивается продления этого запрета, а если этого не произойдет, то угрожает ввести одностороннее эмбарго.

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Напомним, правительство Польши во вторник планирует принять резолюцию с призывом к Еврокомиссии продлить запрет после 15 сентября.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Подробнее на эту тему читайте статью Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.