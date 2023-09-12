Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль анонсировал арбитраж ВТО, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна 

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 16:06
Шмыгаль анонсировал арбитраж ВТО, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна 
Фото: Кабмин

Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации относительно компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Источник: "Европейская правда", ссылаясь на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Детали: Шмыгаль отметил, что Украина, несмотря на войну и блокирование Россией портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

Реклама:

"У нас нет и не было намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО за компенсацией убытков за нарушение норм ГАТТ", – написал премьер-министр.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что независимо от решения Брюсселя относительно украинского агроимпорта Польша не позволит "затопить себя украинским зерном".

В пятницу истекает срок запрета ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран. Польша добивается продления этого запрета, а если этого не произойдет, то угрожает ввести одностороннее эмбарго.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, правительство Польши во вторник планирует принять резолюцию с призывом к Еврокомиссии продлить запрет после 15 сентября.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Подробнее на эту тему читайте статью Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.

Темы: ПольшазерноШмыгаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о производстве оружия с США: То, что было фантастикой, станет реальностью

Столкновение полиции с нападавшими в Косово: возросло количество жертв

Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна – Дуда

Спикер Палаты решил сохранить $300 млн для Украины в оборонном бюджете США

Второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию через временный коридор

Мы режем логистические пути россиян на Бахмутском направлении - Евлаш

Все новости...
Польша
США одобрили потенциальную продажу Польше систем ПВО и ПРО на $4 млрд
Польша готовится продлить запрет на импорт украинского зерна – министр
Польша будет страховать инвесторов, которые заинтересованы в восстановлении Украины
Последние новости
22:50
Россияне снова ударили по Херсону авиабомбами
22:35
Зеленский в США встретился с Киссинджером: тот был против Украины в НАТО, но передумал
22:09
В Британии обещают быть рядом с Украиной независимо от результатов выборов в США
21:44
видеоВ Петербурге пропало электричество: до этого слышали "хлопок"
21:24
"Есть за что отметить": Зеленский похвалил бригады, которые воюют на востоке и юге
21:15
Зеленский о производстве оружия с США: То, что было фантастикой, станет реальностью
20:52
Борец Беленюк получил "бронзу" на Чемпионате мира и лицензию на Олимпиаду
20:40
видеоКосмический аппарат NASA успешно сбросил на Землю образцы с астероида Бенну
20:23
Столкновение полиции с нападавшими в Косово: возросло количество жертв
19:53
Италия раскритиковала Германию за финансирование благотворительных групп для мигрантов
Все новости...
Реклама: