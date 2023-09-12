Байден скоро примет решение о передаче Украине ATACMS - СМИ

Информированные источники сообщили, что президент США Джо Байден в ближайшее время примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Источник: "Европейская правда", CNN со ссылками на неназванных чиновников, которые знакомы с ходом обсуждения о передаче ракет

Детали: По словам чиновников, окончательное решение об отправке ATACMS еще не принято. Но один из чиновников заявил, что вероятность того, что это произойдет сейчас, гораздо выше, чем раньше.

Реклама:

"Гораздо больше (вероятность). Я просто не знаю, когда (именно это произойдет)", – отметил он.

По информации CNN, передать Киеву ATACMS Белому дому рекомендовали Государственный департамент и Министерство обороны после месяцев запросов со стороны Украины.

В материале говорится, что неясно, сколько ракет США предоставят Украине, но чиновники Госдепа и Пентагона считают, что отправка ракет может помочь Киеву достичь решающего прогресса в его контрнаступлении.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: