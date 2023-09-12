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Байден скоро примет решение о передаче Украине ATACMS - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 18:57
Байден скоро примет решение о передаче Украине ATACMS - СМИ
ATACMS, ФОТО GETTY IMAGES

Информированные источники сообщили, что президент США Джо Байден в ближайшее время примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Источник: "Европейская правда", CNN со ссылками на неназванных чиновников, которые знакомы с ходом обсуждения о передаче ракет

Детали: По словам чиновников, окончательное решение об отправке ATACMS еще не принято. Но один из чиновников заявил, что вероятность того, что это произойдет сейчас, гораздо выше, чем раньше.

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"Гораздо больше (вероятность). Я просто не знаю, когда (именно это произойдет)", – отметил он.

По информации CNN, передать Киеву ATACMS Белому дому рекомендовали Государственный департамент и Министерство обороны после месяцев запросов со стороны Украины.

В материале говорится, что неясно, сколько ракет США предоставят Украине, но чиновники Госдепа и Пентагона считают, что отправка ракет может помочь Киеву достичь решающего прогресса в его контрнаступлении.

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Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS, чтобы они получили их уже этой осенью.
  • Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.
  • Госдеп США заявил 11 сентября, что позиция по ATACMS для Украины не изменилась.

Темы: СШАБайденоружиеУкраина
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