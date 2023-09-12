Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области - Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 19:05
Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области - Генштаб
Карта: Deepstate

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 12.09

Детали: Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлении. Сдерживают противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области, отбили отбили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области. Еще столько же атак отбили в районе Марьинки.

Реклама:

На Шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отбиты. На Запорожском направлении отбили атаки россиян в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Дословно: "В течение суток состоялось более 20 боевых столкновений. В целом враг нанес 3 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделениями ракетных войск поражено 2 артиллерийских средства, 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника".

Темы: Генштабобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Юристы готовят обращение в МУС с обвинением Путина в использовании голода как оружия

Зеленский о производстве оружия с США: То, что было фантастикой, станет реальностью

Столкновение полиции с нападавшими в Косово: возросло количество жертв

Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна – Дуда

Спикер Палаты решил сохранить $300 млн для Украины в оборонном бюджете США

Второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию через временный коридор

Все новости...
СМИ: После жалоб на шум в Британии сократили количество учений украинских военных
Оккупанты в Энергодаре получили взрывной "подарок" прямо к застолью – ГУР
Байден скоро примет решение о передаче Украине ATACMS - СМИ
Дания анонсировала пакет на 800 млн евро для оборонных нужд Украины
Последние новости
01:55
Нагорный Карабах: армянская оппозиция пообещала "парализовать" всю страну в знак неповиновения
01:01
видеоВ направлении Одессы россияне запустили "Шахеды", "Ониксы" и "Калибры" - Воздушные силы
00:42
Поддержка Лондоном Украины является "водонепроницаемой" независимо от выборов в США - министр
00:15
Россияне ночью атаковали Украину двумя типами ракет и "Шахедами": звучала масштабная тревога
23:52
Ракетный обстрел Кременчуга: количество пострадавших возросло до 55
23:46
СМИ: США ведут переговоры по поставкам оружия Вьетнаму
23:28
Юристы готовят обращение в МУС с обвинением Путина в использовании голода как оружия
22:50
Россияне снова ударили по Херсону авиабомбами
22:35
Зеленский в США встретился с Киссинджером: тот был против Украины в НАТО, но передумал
22:09
В Британии обещают быть рядом с Украиной независимо от результатов выборов в США
Все новости...
Реклама: