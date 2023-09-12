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Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области - Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 19:05
Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области - Генштаб
Карта: Deepstate

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 12.09

Детали: Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлении. Сдерживают противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области, отбили отбили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области. Еще столько же атак отбили в районе Марьинки.

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На Шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отбиты. На Запорожском направлении отбили атаки россиян в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Дословно: "В течение суток состоялось более 20 боевых столкновений. В целом враг нанес 3 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.

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Подразделениями ракетных войск поражено 2 артиллерийских средства, 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника".

Темы: Генштабобстрелвойна
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