Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области - Генштаб

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 12.09

Детали: Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлении. Сдерживают противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области, отбили отбили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области. Еще столько же атак отбили в районе Марьинки.

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На Шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отбиты. На Запорожском направлении отбили атаки россиян в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Дословно: "В течение суток состоялось более 20 боевых столкновений. В целом враг нанес 3 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.

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Подразделениями ракетных войск поражено 2 артиллерийских средства, 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника".