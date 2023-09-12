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Палата представителей США хочет начать процедуру импичмента Байдена

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 19:40

Палата представителей Конгресса США начнет официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена из-за обвинений в "злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции".

Источник: "Европейская правда", спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, BBC.

Детали: По его словам, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции" в отношении президента Соединенных Штатов.

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Маккарти сказал, что существуют "серьезные и достоверные" обвинения относительно поведения президента.

"Вместе эти обвинения рисуют картину коррупционной культуры", – добавил он.

Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию в Палате представителей по импичменту Байдена. Если он будет одобрен простым большинством голосов, после этого может состояться рассмотрение в Сенате.

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Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как получили контроль над Палатой представителей в январе. Слушания не нашли конкретных доказательств неправомерного поведения Байдена.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

В настоящее время Хантер Байден находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными бизнес-интересами.

Напомним:

Темы: СШАБайденимпичмент
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