Палата представителей США хочет начать процедуру импичмента Байдена
Палата представителей Конгресса США начнет официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена из-за обвинений в "злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции".
Источник: "Европейская правда", спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, BBC.
Детали: По его словам, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции" в отношении президента Соединенных Штатов.
Маккарти сказал, что существуют "серьезные и достоверные" обвинения относительно поведения президента.
"Вместе эти обвинения рисуют картину коррупционной культуры", – добавил он.
Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию в Палате представителей по импичменту Байдена. Если он будет одобрен простым большинством голосов, после этого может состояться рассмотрение в Сенате.
Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как получили контроль над Палатой представителей в январе. Слушания не нашли конкретных доказательств неправомерного поведения Байдена.
Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.
В настоящее время Хантер Байден находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными бизнес-интересами.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что сыну президента США Джо Байдена Хантеру до конца сентября планируют объявить новые обвинения.
- Белый дом создал оперативный штаб из двух десятков юристов, помощников законодателей и сотрудников по связям с общественностью для реагирования на вероятный запрос республиканцев по импичменту президента Джо Байдена.